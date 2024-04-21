Евакуаційний автомобіль для полеглих героїв передало на фронт духовенство з Тернопільщини

Днями архиєпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк за молитовною участю усіх проторесвітерів Тернопільсько-Зборівської архиєпархії провів чин освячення та передачі для однієї з бригад ЗСУ Тернопільщини спеціалізованого евакуаційного автомобіля для полеглих Героїв, які віддали своє життя за Україну «На щиті».

Транспорт був доставлений за сприяння волонтерів гуманітарного штабу архиєпархії.

Важливо відмітити, що жертводавцями автомобіля стали священники та вірні архиєпархії, які беруть участь у акції «Неперервної цілодобової молитви за українських воїнів, членів їхніх родин, полеглих воїнів та перемогу у війні» та Хресних ходів, які цими днями проходять по містах і селах архиєпархії.

Архиєпископ Василій висловив слова вдячності кожному священнику та усім вірним, які залишаються небайдужими у цих нелегких обставинах війни та прагнуть спільно творити добрі ініціативи, через які можуть допомогти нашим захисникам.

На знак вдячності представники ЗСУ подарували Тернопільсько-Зборівській архиєпархії хоругву військового підрозділу.