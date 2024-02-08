Тернопільщина: скільки заробили голова суду, прокурор області та головний поліцейський у 2022 році?

Прокурор області Андрій Миколайчук задекларував за 2022 рік службову квартиру у Черкасах, яку набув у 2012 році, загальною площею 91,3 м2. Окрім нього, ця квартира значиться і за його дочкою. Ще рік тому – і за дружиною. Однак у декларації за 2022 рік про дружину як родича декларанта не згадується.

У Тернополі прокурор орендує квартиру площею 81,2 м2.

У власності А. Миколайчука – легковик SKODA OCTAVIA, 2021 року випуску. Придбав 05.05.2021 за 912 250 гривень.

Які доходи у прокурора? Зарплата за 2022 рік – 1635076 гривень. Якщо розділити на 12 місяців, виходить 136 тисяч 256 гривень. Окрім того, він отримав пенсію – 238320 гривень (майже 20 тисяч на місяць). Цікаво, що прокурор користується пільгами на оплату житлово-комунальних послуг – отримав за рік від держави на це 15932 гривень.

Промовистим є такий факт: до війни зарплата прокурора була на майже 279 тисяч гривень меншою і становила за 2021 рік 1356096 гривень.

Голова Тернопільського апеляційного суду Богдан Гірський задекларував за 2022 рік такі об’єкти нерухомості. Квартира площею 66.80 м2, дата набуття – грудень 2003 року, вартість – 57192 грн. Квартира на праві спільної сумісної власності з дружиною. Гараж, придбаний у травні 2006 року, загальною площею 19.50 м2, вартість – 5897 грн. Житловий будинок площею 102.80 м2 у Великих Бірках, придбаний у 2011 році, вартість – 197629 грн. Земельна ділянка площею 26 м2 у Тернополі та земельна ділянка у Великих Бірках площею 706 м2, остання придбана наприкінці 2021 року (вартість не вказано).

Син голови суду придбав на початку 2022 року квартиру площею 58.9 м2, вартістю 820000 грн. А також того ж року – паркомісце вартістю 263420 грн. А ще – нежитлове приміщення вартістю 58950 грн.

У власності голови суду – легковий автомобіль Nissan, придбаний у серпні 2018 року, вартість – 780000 грн.

Заробітна плата судді становила 2828489 грн. Якщо розділити на дванадцять, виходить 235 тисяч 707 гривень. (У 2021 році була 2832540 гривень). Що тут казати – калькулятору не хотілося вірити. Але техніка ні до чого – така реальність, воістину божевільна…

Головний поліцейський області Сергій Зюбаненко зареєстрував такі об’єкти нерухомості. Квартира у Львові, придбана у 2014 році, площею 118,8 м2, вартість – 683694 грн. Квартира, як і усе інше з нерухомого майна, належить на праві власності дружині полковника. Гараж, придбаний у 2015 році 90 тисяч гривень. Земельна ділянка у Полтавській області загальною площею 13,7 м2. Вартість не вказано. Автомобіль легковий BMW модель I3, 2014 року випуску. Придбаний у 2018 році за 239000 гривень. Це теж власність дружини.

Заробітна плата Сергія Зюбаненка за 2022 рік становила 786450 грн. Якщо розділити на дванадцять, виходить 65 тисяч 537 гривень. Ще він отримав подарунок у грошовій формі – 80000 гривень, щоправда, у декларації не вказано, від кого.

Дружина задекларувала отримання соціальних виплат на суму 31280 грн та зарплату 33905 грн.

Є у Сергія Зюбаненка готівкові кошти, у тому числі 80 тисяч американських доларів.