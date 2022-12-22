Тернопільщина не генерує електроенергію, а струм отримує від сусідньої області (відео)

“Наша область не генерує електроенергію. Ми можемо мати залучення електроенергії з двох сусідніх областей, на сьогоднішній день це залишилася тільки одна область, – відзначив Володимир Труш. – В нас є єдине джерело звідки ми беремо електроенергію. Сьогодні у нас є 171 мегават в годину – ліміт на оласть в денний час, і 107 мегават в нічний час в годину, при потребі в області у 340 мегават. Це практично половина – 50 відсотків”.