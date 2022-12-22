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Тернопільщина не генерує електроенергію, а струм отримує від сусідньої області (відео)

22.12.2022

Роман Васильович

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Життя, Новини, Війна з рф

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Складну ситуацію з постінийми відключеннями світла на Тернопільщині пояснив голова Тернопільської ОВА.
За словами Володимира Труша, Тернопільська область не генерує власну електроенергію, а змушена просити її в сусідніх областей, а станом на 22 грудня отримує електрику тільки від одного “джерела”, від станції, яку уже пошкодили російські ракети, пише Тернополяни.

“Наша область не генерує електроенергію. Ми можемо мати залучення електроенергії з двох сусідніх областей, на сьогоднішній день це залишилася тільки одна область, – відзначив Володимир Труш. – В нас є єдине джерело звідки ми беремо електроенергію. Сьогодні у нас є 171 мегават в годину – ліміт на оласть в денний час, і 107 мегават в нічний час в годину, при потребі в області у 340 мегават. Це практично половина – 50 відсотків”.

Та населенню з цих цифр залишається 40-45 мегават в годину, бо значну кількість електроенергіє забирає залізниця, яка перевозить товари та пасажирів.

Детальніше у відео Ух-радіо.

Автор: Роман Васильович

Мітки: відключення світла

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