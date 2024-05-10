Тернопільщина біля Бахмута втратила 35-річного Героя

На Тернопільщину знову надійшла сумна звістка з фронту, в боях за Україну загинув Віктор Войчишин.

30 квітня, поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району загинув житель села Білобожниця, старший стрілець-оператор мотопіхотного відділення Войчишин Віктор Ігорович.

“Висловлюємо найщиріші співчуття матері, братові, сестрам, вітчиму, всім родичам і близьким. Спільно з родиною розділяємо цей невимовно гіркий біль втрати” – повідомили у Білобожницькій громаді.

Про дату зустрічі полеглого Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.