22.01.2026 22:09

«Тернопільміськгаз» застерігає мешканців від обігріву осель газовими плитами

Газовики наголошують: використання плит для обігріву може призвести до отруєння або пожежі

22.01.2026

Яровий Роман

38

Тернопільщина, Життя, Новини, Поради і розваги

Після масованих атак росії на енергетичну систему України частина мешканців Тернополя та області тривалий час залишалася без електропостачання, а подекуди — і без тепла. У таких умовах люди шукають альтернативні способи обігріву помешкань, зокрема використовують газові плити, що становить серйозну загрозу для життя і здоров’я.

У компанії «Тернопільміськгаз» наголошують, що газове обладнання призначене виключно для приготування їжі. Використання газових плит для обігріву приміщень може призвести до отруєння чадним газом або спричинити пожежу.

Газовики закликають споживачів суворо дотримуватися правил безпеки. Зокрема:

  • не використовувати газову плиту як джерело тепла;

  • не залишати ввімкнені газові прилади без нагляду;

  • регулярно перевіряти справність газового обладнання;

  • стежити за станом вентиляційних каналів і димоходів;

  • часто провітрювати приміщення;

  • за можливості встановлювати датчики чадного газу.

У разі підозри витоку газу необхідно негайно перекрити вентилі газопостачання, не вмикати електроприлади та освітлення, не користуватися відкритим вогнем, відчинити вікна і двері, вийти з приміщення та зателефонувати до аварійної газової служби за номером 104.

У «Тернопільміськгазі» наголошують, що дотримання елементарних правил безпеки може врятувати здоров’я і життя людей, особливо в умовах війни та нестабільного енергопостачання.

Теги: газова безпека, обігрів житла, Тернопіль, війна, Тернопільміськгаз, відключення світла, чадний газ

