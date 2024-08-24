“Тернопільміськгаз” вітає з Днем Незалежності України

З Днем Незалежності, Україно!

Нехай у цей важкий час війни у серці кожного українця яскраво горить шевченківський вогонь любові до рідної України – країни відважних, гордих, і незламних людей.

Хай кожен герой повернеться з війни додому живим і здоровим, візьме активну участь у відбудові та розбудові нашої держави, своєю працею примножить добро і щастя у рідному краї.

А ми у свій час намагатимемось, щоб блакитний вогник і нині, і завтра безперебійно надходив у домівки тернополян. Нехай у ваших житлах буде тихо, спокійно, у них панує добро та благополуччя. А наша Україна отримає нове життя – мирне та щасливе.

Хай нині кожен живе думкою, що Україна понад усе. Віримо в нашу перемогу в нашу державу.

Адміністрація ПрАТ “Тернопільміськгаз”