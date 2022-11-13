Тернопіль та Львів у роздумах, натомість у Чернівцях та Івано-Франківську відмовилися встановлювати новорічні ялинки

Цьогорічний Новий рік 2023 Україна зустріне в умовах війни з російськими окупантами, і чим ближче грудень, тим більші дискусії розпочалися щодо формату святкування цьогорічного Нового року, особливо – встановлення головної ялинки міста.
Зокрема у Тернополі міський голова Сергій Надал повідомив, що буде опитування серед містян – чи варто встановлювати ялинку, чи ні.
Можливо це буде варіант лише облаштування ялинки у патріотичному стилі, можливо це будуть якісь дитячі каруселі, але швидше всього, що не буде додаткових елементів, які там пов’язані з катком, оскільки це дуже енергозатратно, оскільки є завдання – економити електроенергію, – зауважив Сергій Надал, міський голова Тернополя. – По-друге, думаю, що зараз не час проводити такі святкові заходи, але знову ж таки ми поспілкуємося з тернополянами, зробимо опитування та приймемо рішення”.
У Львові також ще немає остаточного рішення щодо встановлення новорічного дерева. Натомість, в Івано-Франківську уже заявили, що цьогорічний Новий рік буде без ялинки.
На Вічевому майдані традиційної ялинки не буде, а будуть саме дитячі малюнки. Не буде ілюмінації, арок, інших речей. А це місце буде символічним із малюнками про нашу перемогу. Ми її символічно так і називаємо – “Ялинка перемоги”, – відзначив Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська.
Відмовитися від ялинки вирішили і в Чернівцях.
Встановлення штучної 20-метрової ялинки з 3D-гірляндами недоречне. Тому ми запропонували, що цьогоріч, враховуючи воєнний час, буде доречно встановити штучну 7-метрову ялинку в КП «Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка». Її придбали торік за кошти парку”, – повідомила начальниця управління культури Чернівецької міської ради Юлія Сафтенко.
Натомість, у Києві вже розробили дизайн головної ялинки країни, але керівництво міста ще не прийняло остаточне рішення щодо формату святкування зимових свят, до того ж активісти створили петицію, щоб ялинку таки не встановлювали.
Не встановлювати святкову ялинку вирішили також у Чернігові, Житомирі та Ніжині. Натомість, Кременчук та Ірпінь, все ж таки прийняли рішення встановлювати новорічні ялинки і вже ведуть підготовку до Новорічно-різдвяних свят.
На Тернопільщині районні центри розпочали проводити публічні опитування серед жителів громад щодо доцільності встановлення новорічного дерева.
Зокрема, Борщівська міська рада на власній сторінці у Фейсбук створила відповідне опитування, за результатами якого і буде прийняте остаточне рішення.
Шановні жителі Борщівської громади! До Різдва Христового та Нового 2023 року залишилось менше двох місяців. Нам важлива думка жителів громади з приводу того, чи встановлювати в місті Борщеві центральну ялинку в цей тяжкий час? Просимо активно взяти участь в голосуванні, бо саме від вашої думки буде залежати прийняття рішення про встановлення ялинки. Голосування відбуватиметься на Фейсбук-сторінці та в Телеграм-каналі Борщівської міської ради з 09.00 год. 12.11.2022 року до 16.00 год. 18.11.2022 року. «Так» – ялинку ставимо – це символ Різдва та заради того, щоб провести для дітей свято «Миколаю, принеси мир Україні» та подарувати подарунки. «Ні» – ялинку не ставимо – війна, щодня гинуть найкращі захисники, в Україні оголошено тотальну економію електроенергії, зараз не до святкувань”, – йдеться у дописі Борщівської міської ради.