Тернопіль та Львів у роздумах, натомість у Чернівцях та Івано-Франківську відмовилися встановлювати новорічні ялинки

Цьогорічний Новий рік 2023 Україна зустріне в умовах війни з російськими окупантами, і чим ближче грудень, тим більші дискусії розпочалися щодо формату святкування цьогорічного Нового року, особливо – встановлення головної ялинки міста.

Зокрема у Тернополі міський голова Сергій Надал повідомив, що буде опитування серед містян – чи варто встановлювати ялинку, чи ні.

Можливо це буде варіант лише облаштування ялинки у патріотичному стилі, можливо це будуть якісь дитячі каруселі, але швидше всього, що не буде додаткових елементів, які там пов’язані з катком, оскільки це дуже енергозатратно, оскільки є завдання – економити електроенергію, – зауважив Сергій Надал, міський голова Тернополя. – По-друге, думаю, що зараз не час проводити такі святкові заходи, але знову ж таки ми поспілкуємося з тернополянами, зробимо опитування та приймемо рішення”.

У Львові також ще немає остаточного рішення щодо встановлення новорічного дерева. Натомість, в Івано-Франківську уже заявили, що цьогорічний Новий рік буде без ялинки.

На Вічевому майдані традиційної ялинки не буде, а будуть саме дитячі малюнки. Не буде ілюмінації, арок, інших речей. А це місце буде символічним із малюнками про нашу перемогу. Ми її символічно так і називаємо – “Ялинка перемоги”, – відзначив Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська.

Відмовитися від ялинки вирішили і в Чернівцях.

Встановлення штучної 20-метрової ялинки з 3D-гірляндами недоречне. Тому ми запропонували, що цьогоріч, враховуючи воєнний час, буде доречно встановити штучну 7-метрову ялинку в КП «Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка». Її придбали торік за кошти парку”, – повідомила начальниця управління культури Чернівецької міської ради Юлія Сафтенко.

Натомість, у Києві вже розробили дизайн головної ялинки країни, але керівництво міста ще не прийняло остаточне рішення щодо формату святкування зимових свят, до того ж активісти створили петицію, щоб ялинку таки не встановлювали.

Не встановлювати святкову ялинку вирішили також у Чернігові, Житомирі та Ніжині. Натомість, Кременчук та Ірпінь, все ж таки прийняли рішення встановлювати новорічні ялинки і вже ведуть підготовку до Новорічно-різдвяних свят.

На Тернопільщині районні центри розпочали проводити публічні опитування серед жителів громад щодо доцільності встановлення новорічного дерева.

Зокрема, Борщівська міська рада на власній сторінці у Фейсбук створила відповідне опитування, за результатами якого і буде прийняте остаточне рішення.