Тернопіль для ЗСУ: квадрокоптери Mavic 3T для 53-го розвідбатальйону

Бійці 53-го окремого розвідувального батальйону чотирнадцятого армійського корпусу отримали від Тернопільської міської ради сучасне технічне обладнання. Передано два квадрокоптери DJI Mavic 3T та десять акумуляторів DJI Mavic 3, які вже прямують на передову для використання в бойових умовах.

Квадрокоптери DJI Mavic 3T відносяться до професійного класу безпілотних апаратів з тепловізійною камерою, що дозволяє вести розвідку в будь-який час доби. Це обладнання суттєво розширить можливості розвідувального підрозділу та забезпечить ефективне виявлення ворожих позицій і техніки.

Десять додаткових акумуляторів гарантують тривалу роботу дронів без перерв на заряджання, що критично важливо в умовах активних бойових дій. Така кількість батарей дозволить підтримувати постійну повітряну розвідку протягом тривалого часу.

Для розвідувального батальйону ці технічні засоби стануть незамінними у виконанні основних завдань – збору інформації про противника та координації вогневого ураження цілей. Сучасні дрони значно підвищують ефективність розвідувальних операцій.

“Нехай ці дрони добре та надійно служать, дозволять ефективніше виявляти ворожі цілі та завдавати точних ударів. Дякуємо тернополянам за можливість забезпечувати наших захисників необхідним обладнанням”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Передане обладнання суттєво підвищить оперативні можливості підрозділу та сприятиме успішному виконанню бойових завдань.

Новина від пресслужби.