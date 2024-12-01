Тернопіль для ЗСУ: колектив міськавтотрансу передав автомобіль військовим

Працівники КП “Міськавтотранс” ТМР передали автомобіль Mazda Barracuda для військового підрозділу. Транспортний засіб придбаний за кошти колективу підприємства для потреб оперативної діяльності на передовій.

“Кожен внесок у посилення обороноздатності має важливе значення для військових. Автомобіль стане надійною підтримкою для виконання бойових завдань”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Автомобіль пройшов технічне обслуговування та готовий до використання у військовому підрозділі.

Новина від пресслужби