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Тернопіль для ЗСУ: колектив міськавтотрансу передав автомобіль військовим

01.12.2024

Руслан Іннак

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Війна з рф, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Працівники КП “Міськавтотранс” ТМР передали автомобіль Mazda Barracuda для військового підрозділу. Транспортний засіб придбаний за кошти колективу підприємства для потреб оперативної діяльності на передовій.

“Кожен внесок у посилення обороноздатності має важливе значення для військових. Автомобіль стане надійною підтримкою для виконання бойових завдань”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Автомобіль пройшов технічне обслуговування та готовий до використання у військовому підрозділі.

Новина від пресслужби

Теги: автомобіль, міська рада, колектив міськавтотранс, ЗСУ, авто

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