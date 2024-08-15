Ситуація в Курській області змусила Росію проявити ініціативу в питанні обміну полоненими, — Лубінець

Український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.
Про це Лубінець сказав в ефірі телемарафону, пише “Суспільне”.
Дмитро Лубінець зазначив, що розмову ініціювала сама ж Москалькова.
“Я дуже сподіваюся, що, попри публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито прийняли рішення призупинити якісь обміни… У нас зараз обмін інформацією відбувається. Я також інформую МКЧХ і ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції”, — сказав він.
Омбудсман наголосив, що для України є пріоритетні категорії для обміну: насамперед важкопоранені, по-друге — українські жінки, і в третю чергу — всі ті, хто залишається в полоні.
Він також додав, що ситуація в Курській області змусила Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими, чого вона раніше не робила.
“Чим ця ситуація завершиться, я не знаю, але українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси”, — зазначив омбудсман.