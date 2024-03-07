Система оповіщення в Україні: потрібна власна чи закордонна розробка?

Ось лише основні переваги використання систем оповіщення вітчизняного виробництва:

Останнім часом громадам масово надходять пропозиції створювати систему оповіщення шляхом придбання останньої в сусідніх країнах. Ніхто не сумнівається щодо налаштованості наших західних партнерів допомагати Україні чи у їхній проукраїнській позиції.

Однак слід не забувати про те, що система сповіщення створюється не на один день, а на десятки років. А як зміниться геополітична ситуація за цей час – спрогнозувати не може ніхто.

Отож давайте розберемо ризики щодо створення системи оповіщення на базі закордонного обладнання і програмного забезпечення:

Ризик №1 – Виведення капіталу. Закупівля обладнання системи оповіщення в іншій країні означає витрату валютних коштів і підтримку економіки країни виробника.

Ризик №2 – Конфіденційність. Іноземна країна виробник обладнання може мати свої власні інтереси, які можуть суперечити Українським. Не можуть дані, що мають надзвичайну вагу для національної безпеки належати приватній іноземній компанії.

Ризик №3 – Залежність. Якщо Національну систему оповіщення, довірити розробникам з іншої держави, то ми завжди будемо залежати від неї. А це в свою чергу може створити вразливість нашій національній безпеці.

Ризик №4 – Вартість. Вартість закордонної системи оповіщення, як правило в рази перевищує аналогічні системи виготовлені в Україні. Оскільки в фінальну вартість буде включено не лише вартість комплектуючих, але й витрати на доставку податки, зміну курсів валют тощо.

Ризик №5 – Обслуговування. Будь яка система потребує наявності запасних частин, ремкомплектів тощо. Якщо всі компоненти системи закордонні то рано чи пізно виникне їх брак навіть банально через складності з доставкою.

В свою чергу закупівля системи оповіщення Українського виробництва не лише зменшує ризики, пов’язані з залежністю від інших країн, забезпечує національну безпеку та захист конфіденційності, а й гарантовано має позитивний вплив на національну економіку. Ось лише основні переваги використання систем оповіщення вітчизняного виробництва:

Перевага №1 – Незалежність. Використання систем оповіщення вітчизняного виробництва практично повністю знімає питання залежності від імпорту з інших країн у такій важливій галузі.

Перевага №2 – Розвиток українського бізнесу. Використання системи оповіщення вітчизняного виробництва забезпечить появу нових робочих місць, податкові надходження, що матиме позитивний вплив на стабільність країни в умовах війни.

Перевага №3 – Стимулювання наукових розробок. Місцевий виробник системи сповіщення може бути більш зацікавлений у використанні новітніх технологій та методів виробництва, оскільки це може забезпечити йому конкурентну перевагу на ринку, а також сприятиме розвитку наукових досліджень та інновацій у нашій країні.

Перевага №4 – Підвищення конкурентоспроможності. Закупівля обладнання в Україні може підвищити конкурентоспроможність компанії або держави на міжнародному ринку, оскільки це дозволяє зменшити витрати на виробництво та зберегти ресурси для розвитку бізнесу.

Перевага №5 – Контроль безпеки. Вітчизняні виробники систем оповіщення гарантують надійність та безпеку своїх систем. А державні органи завжди матимуть можливість безпосереднього діалогу з виробником. А це важливий фактор для забезпечення національної безпеки та захисту інтересів нації.

Перевага №6 – Зниження вартості. Вартість обладнання, виробленого в Україні, є значно нижчою, ніж вартість обладнання, виробленого в Польщі або в інших країнах Європи, зокрема через більш низькі витрати на транспортування, енергоносії, заробітну плату і доставку. Якщо взяти для прикладу будь – яку область чи конкретну громаду то вартість встановлення системи оповіщення вітчизняного виробництва буде в рази нижчою за умови використання обладнання українського виробництва.

Перевага №7 – Гнучкість та швидкість реакції. Місцеві виробники систем оповіщення в рази швидше будуть реагувати на виклики сьогодення чи вимоги клієнтів. Оскільки в них в постійній наявності будуть запасні частини і ремкомплекти. Лише так виробник зможе зберігати свою конкурентну перевагу та забезпечити задоволення потреб клієнтів.

Ми не лобіюємо інтереси будь-яких фірм виробників систем оповіщення. Ми хочемо звернути увагу не той факт, що така стратегічна царина, як система сповіщення, не може належати іноземним компаніям. У нашій країні є виробники продукції за стандартами не гіршими, ніж у Європі. Більше того – ці виробники успішно експортують свою продукцію до країн ЄС. Лише здорова ринкова конкуренція і встановлені чіткі правила дадуть можливість створити незалежну, дієву систему сповіщення, яка, як ми сподіваємося, буде Українського виробництва.