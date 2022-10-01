Протягом останніх місяців тернополяни помічають зростання цін та товари і послуги. Серед основних товарів, які дорожчають – м’ясо. Журналісти порівняли, як змінились ціни. Скільки коштує м’ясо та сало в магазинах та на ринку і де купувати дешевше.

Як розповідають тернополяни, м’ясо стрімко дорожчає, особливо свинина. У супермаркетах ціни зростають. Тож ми побували у трьох мережах – «Сільпо», «АТБ» та NOVUS, а також відвідали м’ясний павільйон Центрального ринку, пише “20 хвилин”.

М’ясо дорожчає

Трохи подорожчала курятина у супермаркеті «Сільпо». Гомілки були по 74 гривні за кілограм, тепер вони по 81 грн. Вартість крил та стегна залишились без змін. Актуальну вартість м’яса дивіться на графіці.​

Свиняча вирізка трохи подешевшала в цьому супермаркеті. Вона коштувала 219 гривень, а тепер її продають по 199 гривень. Грудинка вартувала 154 грн/кг, тепер по 149 грн. Ребра подорожчали на 10 гривень. Вони були 159 грн/кг, тепер по 169 грн/кг.​

У супермаркеті NOVUS подорожчала курятина. Філе коштувало 139 гривень, тепер 144. Стегно було по 97 гривень, тепер по 100. А от крильця трохи подешевшали, вони коштували по 80 гривень, тепер по 77. Трохи подешевшали курячі гомілки – з 80 гривень стали 70 грн.

Подорожчала свинина. Свиняча лопатка коштувала 139 грн за кілограм. Тепер вона по 164 гривні. Грудинка була по 149 гривень, тепер по 154. Ошийок без кісти коштував 179 гривень, тепер 234 за кілограм.​

Вартість яловичини наразі не змінилась.

У супермаркеті «АТБ» був значно менший вибір м’яса. Можна придбати курятину. Ціни на неї не змінилися.

Сало – золото

У місцевих супермаркетах ми не знайшли свіжого сала. Його продають у м’ясному павільйоні на ринку. Найдешевші обрізки сала – коштують по 80 гривень. Товщина сала – як два пальці. Продавці радять брати його на шкварки або на смалець.

Шматки сала середньої товщини коштують приблизно 130–180 гривень за кілограм.

Найгарніше товсте сало на посол вартує по 250 гривень за кілограм. Ціни шокують, адже тепер хороше сало коштує дорожче, ніж вирізка!

Продавці кажуть – ціни зросли через те, що дорожчає вартість вирощування тварин, корму, доставки м’яса тощо. Дехто каже – до нового року ціни ще зростуть.

Чому ростіть ціни

Як повідомляє Мінфін, індекс споживчих цін на продукти харчування у цілому у вересні 2022 склав 104,07%. Порівняно з попереднім місяцем ціни в середньому зросли на 4,07%.

За розрахунками Мінфіну, за місяць вартість яловичини майже не змінився. В середньому ціни зросли на 0,14%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни на курятину зросли на 2,68%. А от свинина дорожчає шаленим темпом. За місяць вона подорожчала в середньому на 8,79%!

Як повідомляє Національний банк України, пришвидшення інфляції й надалі зумовлювалося наслідками повномасштабної війни росії проти України. Це порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу. Ще одним чинником був ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США, яке відбулося наприкінці липня та було необхідним для збереження стійкості економіки України. Стримували зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло та насичення внутрішнього ринку пальним.