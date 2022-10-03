16 жовтня у Тернополі в ПК «Березіль» відбудеться концерт Народного артиста України Степана Гіги та вокального гурту «БУДЬМО».

Початок о 17:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

«Запрошуємо Вас на свято української пісні та гумору! Для Вас звучатимуть кращі шлягери, які піднімають бойовий дух в час війни! Допоможемо нашій армії – наблизимо перемогу», – запрошують організатори.

Ведучий вечора – Народний артист України Гриць Драпак.

Концерт у Тернополі також є частиною ювілейного туру гурту «Будьмо» у рамках їхнього 15-річчя по містах західної України

Квитки можна придбати тут.