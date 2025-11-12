Свято мистецтва і відновлення: у Тернополі урочисто відкрився освітній артпростір «ЛІРА»

У Тернополі відбулася знакова подія для всієї громади — урочисте відкриття унікального мистецького хабу – освітнього артпростору «ЛІРА», який працюватиме не лише для дітей, а й для дорослих, під гаслом «Відновлення через мистецтво». Простір відкрив свої двері для усіх, хто прагне розвинути творчі навички, знайти внутрішній спокій, подолати стрес і відчути себе частиною дружньої спільноти.

День відкриття перетворився на справжній мистецький фестиваль, під час якого гості мали змогу познайомитися з викладачами та записатися на численні напрямки. Простір «ЛІРА» запропонував не лише освітні, а й потужні відновлювальні програми. Відтак уже в перший день роботи заняття відвідали понад сто тернополян і гостей міста, які були вражені високою професійністю викладачів, легкістю подачі інформації, проведення майстер класів.

Засновниця й ініціаторка ідеї створення «ЛІРИ», голова ГО «Асоціація жінок України» Лариса РИМАР, переконана, що доступ до мистецтва і творчості є життєво необхідним для усіх містян і жителів краю, особливо в наш непростий час. За її словами, такий артпростір, підтримуючи і розвиваючи відвідувачів, перетворюватиме громаду на місце, де кожен відчуватиме підтримку і матиме можливості для повноцінного розвитку.

Відвідувачі активно долучилися до прослуховувань та перших уроків у таких класах як вокал та хоровий спів: усі охочі мали змогу продемонструвати свої здібності та записатися на:

індивідуальні та групові заняття. Особливу увагу приділено постановці голосу та роботі з диханням, що має терапевтичний ефект;

фортепіано: відбулося прослуховування для майбутніх піаністів, де викладачі оцінювали здібності та підбирали індивідуальні програми, включно зі спеціалізованими методиками для учнів з особливими потребами;

бандура та скрипка: презентація класів народних та класичних інструментів, які допомагають не лише опанувати музику, а й поглибити зв’язок з українською культурою та розвинути дрібну моторику рук;

образотворче мистецтво: майстер-клас із живопису став справжньою арт-терапією. Учасники працювали з кольором та формою, що є чудовим способом для невербального вираження емоцій та подолання внутрішньої напруги;

культура мовлення (майстер-клас): заняття було присвячене навичкам публічного виступу, дикції та впевненій комунікації. Це важливий елемент для соціалізації та підвищення самооцінки.

Особливою гордістю «ЛІРИ» стали інтегровані програми, розроблені спеціально для жінок, ветеранів і ветеранок та їх сімей, що потребують підтримки.

«Турбота про ментальне здоров’я». Під такою назвою відбулася презентація програми, сфокусованої на групових та індивідуальних заняттях із психологом. Програма включає елементи арт-терапії та музикотерапії, спрямовані на роботу зі стресом, тривогою та наслідками травматичних подій.

Не менш цікавий курс «Мистецтво здорового харчування». Важливість фізичного здоров’я невіддільна від ментального. Ця програма пропонує знання та практичні навички щодо збалансованого харчування як основи енергії та життєвої стійкості.

Засновниця артпростору «ЛІРА» Лариса Римар підкреслила, що артпростір функціонує як соціальне підприємство, поєднуючи комерційну стійкість із глибокою соціальною місією. Основна мета – за рахунок комерційної діяльності забезпечити фінансування безкоштовних соціальних програм. Ці програми надають безбар’єрний простір та кваліфіковану допомогу тим, хто найбільше її потребує: дітям з інвалідністю, дітям загиблих захисників, а також військовим з інвалідністю, для яких занурення у мистецтво є потужним засобом психічної реабілітації та відновлення.

Артпростір «ЛІРА» запрошує усіх бажаючих долучатися до занять, адже кожен оплачений абонемент на загальні класи є прямою інвестицією у фінансування соціальних проєктів та інклюзивної громади.

Долучайтеся до дружньої родини артпростору «ЛІРА», яка вже працює, творить і надихається мистецтвом!

Пишіть lira.space.artegmail.com. Телефонуйте +38 (067) 860 88 76.