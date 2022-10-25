В Україні вже давно сперечаються про те, коли святкувати Різдво – 25 грудня чи 7 січня.

Цікаво, що у 2021 році чверть українців (26%) підтримало ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Разом з тим, 58% респондентів були проти такої ідеї, 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% не змогли відповісти.

У Європі та інших країнах це свято відзначають 25 грудня, а в Україні та росії 7 січня.

Днями священний синод ПЦУ дозволив святкувати Різдво 25 грудня, якщо того бажають парафіяни. У церквах проводитимуть святкові богослужіння, і учасники богослужінь звільнятимуться від постових обмежень.

Можливо, не всі про це замислюються, але якщо Різдво будемо відзначати 25 грудня, то й дати святкування інших свят теж змістяться:

Щедрий вечір (Маланки) буде 31 грудня замість 13 січня.

Василя буде 1 січня замість 14 січня.

Водохреща буде 6 січня замість 19 січня.

Вербна неділя пройде так само, оскільки прив’язаний до Великодня.

Благовіщення буде 25 березня замість 7 квітня.

Великдень залишиться на такій же даті.

Юрія буде 23 квітня замість 6 травня.

Зелені свята не змінюються.

Різдво Іоанна Хрестителя буде 23 червня замість 7 липня.

Покрова буде 1 жовтня замість 15 жовтня.

Андрія буде 30 листопада замість 13 грудня.

Миколая буде 6 грудня замість 19 грудня.

Покрова буде 1 жовтня замість 15 жовтня.