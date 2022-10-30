На Тернопільщині тривають відключення електроенергії через значні пошкодження енергосистеми України. Без світла можуть бути різні мікрорайони Тернополя та міста і села в області.

Як залишатися зі світлом під час відключень, скільки це коштує – дізнавались журналісти «20 хвилин».

Багато місцевих вимушені лишатися без світла через раптові відключення. На жаль, як повідомляє «Укренерго», часу на попереджень про відключення немає, тож наразі доводиться жити в таких умовах.

– Живу на «Дружбі», і тут іноді зникає світло. Доводиться завжди мати заряджені ноутбук, телефон та повербанки, – каже тернополянка Олена. – Звичайно, це дуже незручно, бо я працюю дистанційно і заряду ноутбука лишається всього на кілька годин. Немає і інтернету. Тому якщо не відновлюють подачу електроенергії – треба шукати кафе чи місця, де можна зарядити техніку і мати доступ до мережі.

А от жителям прилеглих сіл через вимкнення електроенергії доводиться зіштовхуватися і з іншими проблемами.

– Коли зникає світло – це біда, – каже жителька села Великі Гаї Ніна. – У нашому будинку немає централізованого водопостачання, вода в домі зі свердловини, яку качає насос. Коли світла нема – немає і води в домі. Не можна увімкнути опалення, бо котел не працює. Їсти не приготуєш, бо плита електрична. Як будемо жити взимку – невідомо. Сподіваємося, проблем зі світлом не буде.

Скільки коштують повербанки

Аби принаймні залишатися на зв’язку – варто мати повербанк, щоб підзаряджати телефон. Коштують вони від 500 гривень. Їх вартість залежить від ємності, наявності швидкої зарядки, кількості портів, виробника, тощо.

Журналісти порівняли вартість повербанків у різних магазинах міста. Ціни дивіться на графіці.

Купують свічки та ліхтарики

Щоб залишатися зі світлом – можна купити ліхтарики. Вони продаються у різних магазинах товарів для дому та на ринку. Ціни є різні. Вони залежать від потужності ліхтарика, кількості режимів та наявності акумулятора.

– Найдешевші ліхтарики на батарейках по 30 гривень, – каже продавець на ринку пан Сергій. – На акумуляторах ціни від 150 гривень. Є такі, що можна регулювати потужність. В середньому до 500 гривень.

Як кажуть продавці, попит на ліхтарики збільшився і не лише через відключення електроенергії, а і через те, що у місті вимикали вуличне освітлення.

– Коли у місті перестали вмикати вуличне освітлення, то багато людей купували ліхтарики, кажуть продавці. – Зазвичай не дорогі, за 150–200 гривень на акумуляторах. Зараз теж купують активніше. Хоча вуличне освітлення ніби повернули, але воно є не всюди і лише до 21:00.

Не сидіти в темряві, якщо відключать світло, допоможуть звичайні свічки. На ринку продавці виставляють їх на видні місця. Попит на свічки теж зростає. Звичайні парафінові коштують приблизно 15–20 гривень за штуку. Вона горітиме 3–4 години.

Дешевше купувати свічки упаковкою. Шість штук коштують 80 гривень.

Також продають свічки у пластикових підставках по 20–40 гривень.

Є і свічки тривалого горіння. Їх вистачить на довго. До прикладу, свічка, яка горить приблизно 24 години коштує 20,9 грн, 42 години – 32,9 грн, а 3,5 доби – 62,9 грн. Їх можна знайти на ринку та магазинах міста.

Є газові горілки

Якщо у вас електрична плита – можна придбати спеціальну туристичну горілку, до якої можна підключити газовий балон. Щоправда коштує така горілка від 600 гривень.

В інтернет–магазинах їх можна знайти і за 400 гривень.

Змінні газові балони коштують по 70–100 гривень. Вистачить такого на 1–2 години горіння.

Що радять рятувальники

У головному управлінні ДСНС закликають бути максимально обережними під час використання свічок, газових горілок чи пічного опалення. Необережне поводження з вогнем може наробити багато біди. Під час запалювання свічок у будинках не забувайте про елементарні правила безпеки.

Пам’ятайте:

тримайте запалені свічки на безпечній відстані від легкозаймистих матеріалів. Не встановлюйте свічки поблизу штор на вікнах.

використовуйте тільки невисокі, стійкі металеві свічники;

не закріплюйте свічки за допомогою воску на дерев’яних столах, дошках або на підвіконнях, адже вона може перекинутися і спричинити пожежу;

ніколи не залишайте запалену свічку без нагляду;

обов’язково загасіть свічку, якщо ви виходите з кімнати або лягаєте спати;

не паліть свічки до кінця — залишайте недогарок довжиною 2-3 см;

не дозволяйте дітям гратися зі свічками та тримайте сірники у недоступному для малечі місці.

Аби запобігти виникненню пожеж в домівках слідкуйте за станом ваших печей, димоходів, газових та електроприладів.

Не залишайте без нагляду дітей, не дозволяйте їм гратися сірниками та іншими займистими речовинами.

У разі виявлення ознак пожежі, кожен громадянин зобов’язаний:

негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу (номер екстреного виклику – «101»). При цьому слід назвати адресу об’єкта (будинку), вказати кількість поверхів, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

вжити (по можливості) заходів для евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

викликати (в разі необхідності) інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

Після виклику рятувальників слід попередити про це всіх, хто перебуває поряд, після чого евакуюватися самому й допомогти в евакуації іншим, особливо особам похилого віку та маленьким дітям, запобігаючи при цьому виникненню паніки. У разі пожежі слід узяти до уваги її небезпечні фактори (висока температура, задимлення, небезпека вибухів, обвалення конструкцій) та механізм їхнього впливу на людину. Для обмеження циркуляції повітря, яка може пришвидшити горіння, слід позачиняти всі двері й лише після цього покидати приміщення. Якщо дозволяє час, потрібно зупинити подачу газу й вимкнути електрику.