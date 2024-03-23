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Судитимуть тернополянина, котрий заперечував збройну агресію росії

23.03.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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До суду скерували обвинувальний акт щодо тернополянина прокурори Тернопільської обласної прокуратури, обвинуваченого у запереченні збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, 9 травня тернополянин, під час словесного конфлікту з пасажирами у міському автобусі, заперечував збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році. Він стверджував, що це була «просто громадянська війна і перемоги в ній не буде!».

Того ж дня на зупинці громадського транспорту, перебуваючи у нетверезому стані, чоловік заперечував збройну агресію рф у розмові з працівниками Управління патрульної поліції в Тернопільській області та військовослужбовцем Національної гвардії.

Завершено досудове розслідування, що здійснювалося слідчими УСБУ в Тернопільській області.

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Джерело: Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Теги: Тернопільська обласна прокуратура, судитимуть тернополянина

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