Суд виніс вирок агенту фсб, який наводив ракети на електропідстанції у Тернопільській та Хмельницькій областях

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду у закритому судовому засіданні розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Владислава К. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 25 червня 2024 року.

Як встановлено місцевим судом, наприкінці серпня 2022 року у 20-річного громадянина України Владислава К. виник злочинний умисел надавати допомогу росії та її спеціальним службам у підривній діяльності проти України, знищення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки.

Передусім, щоб його не поставили на військовий облік за місцем реєстрації, Владислав К. переїхав із м. Хмельницький до с. Старий Тараж Кременецького району, де проживав у будинку своєї бабці. У серпні 2022 року він почав листуватися зі співробітником федеральної служби безпеки російської федерації та погодився на співпрацю. Надалі із серпня по 26 січня 2023 року обвинувачений зі свого смартфону через месенджер «Teлеграм» пересилав інформацію про місця розташування електропідстанцій на території Тернопільської та Хмельницької областей з метою нанесення збройними силами росії ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Крім того, як активний користувач мережі Інтернет, 16 вересня 2022 року обвинувачений у месенджері «Teлеграм» створив публічний канал, використавши в назві латинські літери V і Z, й почав поширювати матеріали, що виправдовували агресію рф та глорифікували (героїзували) військових злочинців рф, зокрема з приватної компанії «Вагнер». Для забезпечення конспірації свою діяльність з адміністрування та інформаційного наповнення «Teлеграм»-каналу Владислав К. здійснював на території Свято-Успенської Почаївської лаври, яку відвідував під виглядом паломника та за власними релігійними переконаннями. Під час листування з підписниками каналу вивідував у них і передавав співробітнику фсб інформацію про місця дислокації та маршрути пересування військових підрозділів ЗСУ, проукраїнські налаштованих громадян на захоплених територіях, іншу інформацію розвідувального характеру.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду Владислава К. визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України – надання представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану) та за ч. 3 ст. 436-2 КК України (поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, з використанням засобів масової інформації). На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, обвинуваченому остаточно призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Не погодившись із судовим рішенням, захисник обвинуваченого в апеляційній скарзі просив вирок суду першої інстанції скасувати і новим вироком визнати Владислава К. невинуватим та повністю виправдати у зв’язку з відсутністю в його діях складу інкримінованих йому злочинів, або призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, детально перевіривши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне та обґрунтоване рішення, і підстав для його скасування немає. Відтак вирок залишено без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.