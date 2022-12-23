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Струс мозку і зламане ребро: співачка Джері Хейл розповіла про травми, які отримала на концерті у Тернополі. ВІДЕО

23.12.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Події

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Співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) після концерту у Тернополі впала зі сцени в оркестрову яму з триметрової висоти. Вона повідомила, що отримала струс мозку та зламала ребро.

Наступний концерт співачки в Івано-Франківську довелося перенести, пише BBC.

Вона запевнила, що вже прийшла до тями і почувається добре.

“За таких умов отримати лише струс та перелом ребра — це чудо. Для мене це додатковий знак, що проживати треба кожну хвилиночку свого життя, – написала вона. – Сподіваюся, це стане поштовхом до нових пісень”.

Шанувальники у соцмережах висловлюють підтримку співачці.

 

 

Дехто жартує, що саме так українці впевнено зробили крок в 2022 рік, який став найважчим за весь час незалежності України. На останньому відборі на Євробачення-2023 від України вона посіла третє місце.

 

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, суспільство, події, Jerry Heil, Яна Шемаєва, концерт у Тернополі

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