Помилки влади дорого обходяться українцям. Подорожчання люди відчувають мало не щодня — з кожним відвідуванням магазину, з кожною сплатою за комірне. Навіть офіційна статистика вже не може цього приховати. За даними Держстату, ціни на продукцію промисловості в 2021-му зросли на 62,2%. Це найбільше зростання за останніх 25 років.



Подорожання є прямим наслідком безпорадності й некомпетентності влади. Адже саме вона не прислухалася до порад фахівців. Уряд вчасно не змінив механізму формування цін. Не спрямував вітчизняного газу на потреби українців. Провалив план збільшення його видобутку. І врешті-решт не підготувався до опалювального сезону та не зробив запасів газу і вугілля влітку, коли ціни на енергоносії були нижчими в рази.

«Про небезпеку такої злочинної недбалості влади завчасно попереджала Юлія Тимошенко», — каже голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» Степан Горуц. Спираючись на власний досвід і знання, на поради кращих вітчизняних фахівців, Юлія Володимирівна вимагала від влади діяти якнайшвидше, на випередження, і захищати людей, захищати країну від майбутніх загроз. Вона радила, як це зробити краще, запропонувала цілий пакет готових рішень. Проте її попередження, пропозиції і поради нинішні горе-урядовці проігнорували.

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Більше того, влада і тепер демонструє недолугість, помножену на безпорадність. Перші особи просто «забили» на проблеми і з захопленням… відпочивають. А ті, котрі залишилися на «господарстві», лякають громадян «свіжими» ідеями на кшталт запровадження продовольчих карток.

«Влада має негайно дослухатися до пропозицій «Батьківщини», покликаних розв’язати одну з головних проблем, що нині непокоять людей — зупинити зростання цін, — зауважує Степан Горуц. — Ми наполягаємо, щоб з перших днів роботи парламенту монобільшість ухвалила законопроєкти «Батьківщини» щодо стримування цін, підтримки виробників, зниження тарифів для населення та промисловості тощо. Виробникам потрібні енергоносії за посильними цінами, а не чиновницькі приписи, а людям — гроші для підвищення купівельної спроможності, а не продуктові картки».

До слова, впродовж усього минулого року «Батьківщина» намагалася напоумити владу, застерігала від усіх небезпек, пропонувала конкретні дії. Однак «слуги народу» замість завершити епоху бідності, лише поглибили її.