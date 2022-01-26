Влада своїми діями дедалі більше заводить Україну в глухий кут. І не лише в питаннях зовнішньої політики. Провалена й економічна, й соціальна складові. Метушливі ідеї, для прикладу, використання на електростанціях соломи чи запровадження продуктових карток, лише підкреслюють: влада насправді просто не знає, що робити.



«Ситуація важка, але вийти з неї можна, якщо діяти рішуче й професійно, — впевнений голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина», підприємець Степан Горуц. — Країні потрібен ефективний і досвідчений менеджер. Соціологічні опитування, проведені перед новим роком, свідчать, що таким менеджером українці вважають Юлію Тимошенко». Проте результати цих опитувань лише налякали владу. Адже Тимошенко наполягає на зміні курсу: відмові від корупційних схем, що збагачують можновладців, у тому числі й позбавлення «теплих» місць теперішніх посадовців.

Саме тому, не маючи змоги дати людям хліб, влада вирішила запропонувати їм видовища — гучний процес над експрезидентом Петром Порошенком. Як на мене, метою цього спектаклю є не притягнення до відповідальності. Адже Порошенка відпустили під особисте зобов’язання, хоча звинувачують у державній зраді. Головне для влади — створити якнайбільше шуму, який дозволить перетворити Порошенка на зручного опонента Зеленського в другому турі майбутніх президентських виборів.

«І це не єдина причина, чому влада не прислухається до «Батьківщини» і не хоче, щоб Тимошенко взялася за втілення свого плану. Адже у владних кабінетах розуміють: як тільки ВОНА ЗУПИНИТЬ ЗРОСТАННЯ ЦІН І ЗНИЗИТЬ ТАРИФИ — це стане початком кінця чинної влади, — зауважує голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» Степан Горуц. — А для можновладців ця загроза реальніша за ризики, з якими стикається вся країна. Вони просто не хочуть іти. Питання в тому, ЧИ ВЛАШТОВУЄ ЦЕ ГРОМАДЯН, які щоденно, на власному досвіді переконуються, куди веде Україну та українців нинішня влада?»

Руслан ПІДГРУШНИЙ