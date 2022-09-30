З 1 жовтня стартує «Народний бренд 2022». Цьогоріч вирішили провести конкурс у зовсім іншому форматі та з метою, аби кожен з нас став частинкою великої Перемоги.

Війна внесла корективи в життя кожного з нас. Захисники продовжують боротися за нашу волю та незалежність. Натомість представники місцевого бізнесу активно долучаються до волонтерства та допомоги ЗСУ, забезпечуючи надійний тил. Ми пропонуємо відзначити кожну компанію за підтримку та їхню міцну громадянську позицію. Конкурс «Народний бренд» – це визнання найкращих компаній шляхом голосування, який проводить RIA Media. Ви обираєте, а ми нагороджуємо!

Наша компанія з перших днів війни активно долучається до волонтерства, ба більше, дехто з наших працівників зі зброєю в руках на передових позиціях боронить рідну землю. Ми маємо підсилити наших військових, технікою, необхідним обладнанням, одягом тощо.

Спільно з Фондом Притули

Усі, хто голосуватимуть за компанії в конкурсі «Народний бренд», цьогоріч зможуть доєднатись і задонатити будь-яку суму, яка обов’язково буде спрямована на підтримку армії. Кошти напряму перераховуватимуться на Благодійний Фонд Сергія Притули. Тож наші військові точно отримають те, що потрібно.

Нагадаємо, що конкурс «Народний бренд» у Тернополі буде відбуватися вже 18–ий рік поспіль. Його історія досить багатогранна. Все починалося з п’яти міст, з часом географія значно розширилась. Ідею створити народний конкурс перейняли в американських колег, які приїздили в Вінницю обмінюватися досвідом. Акція мала успіх, а її престижність люди відчули вже наступного року. Кожен бізнесмен міста почав прагнути до народного визнання, за свою роботу і якість послуг мріяв отримати статуетку крилатої богині перемоги Ніки.

Спочатку за улюблену фірму, підприємство чи виробника міста голосували в газетних анкетах. Щоб уникнути ознак нездорової конкуренції, зробити конкурс більш надійним, захищеним та позбавитися рутинної роботи з підрахунками голосів, у 2006 році його перевели в онлайн.

Тепер визнання найкращих компаній відбувається шляхом голосування, який проводить сайт «ТОП 20». Кожен може спостерігати в режимі реального часу на якій позиції знаходиться той чи інший бренд. Також можна ознайомитись з карткою та відгуками кожного учасника, віддати свій голос.

Як взяти участь у конкурсі?

Участь у конкурсі «Народний бренд» для бізнесу є безкоштовною. Конкурс проводиться з 1 жовтня по 30 листопада 2022 року. Ви можете стати конкурсантом, якщо ваша компанія:

працює у Тернополі;

ваш вид діяльності відповідає номінаціям конкурсу;

ви є у каталозі ТОП20.

Якщо компанії немає в каталозі «ТОП 20», або у відповідній номінації вона може звернутись до адміністрації сайту (свого менеджера), щоб її додали до списку учасників.

Компанія має право приймати участь в одному місті лише в 1 номінації!

Якщо ж вашої компанії немає у каталозі «ТОП 20» або у відповідній номінації, ви можете залишити заявку:

● за номером телефону +38 (098) 442 75 47.

● написавши на пошту brand@top20.ua.

● у формі за посиланням.

Минулого року 17573 тернополян віддали свій голос, визначаючи кращі торгові марки і підприємства серед представників регіонального бізнесу. Участь у конкурсі взяли 3 218 фірм і тільки 53 стали переможцями.

Як проходить голосування і визначення переможців

Система голосування у «Народному бренді» проста і максимально об‘єктивна. На сайті top20.ua є категорії, у яких кожен житель Тернополя може знайти свої улюблені бренди.

Віддати голос теж дуже просто. Задля чесності — один користувач може проголосувати лише раз.

Щоб проголосувати в конкурсі, Вам необхідно:

– обрати одну із номінацій, знайти бренд, за який Ви віддасте свій голос та натиснути на кнопку «Проголосувати»;

– далі потрібно пройти авторизацію за номером телефону, через смс (двічі проголосувати з одного номеру не можна);

– продовжуйте обирати найкращих, поки не проголосуєте в десяти номінаціях;

– щоб завершити голосування — натисніть на кнопку в правому верхньому кутку;

– зробіть репост в соцмережах і не видаляйте його до закінчення конкурсу — тоді Ви автоматично станете учасником розіграшу подарунків.

– Якщо Ви вже почали голосування, не встигли закінчили, інформація про Вас зберігається, і Ви можете продовжити голосування в будь-який час.

Кожен голос зараховується в загальний залік бренду. За результатами голосування буде складено рейтинг усіх компаній. Переможці будуть нагороджені відзнаками «Народний бренд».

Організатор конкурсу залишає за собою право скасувати голоси з вагомими ознаками неправдивості:

– голоси з інших областей від користувачів, що не мають причастя до конкретного регіону (наприклад, приймаються голоси з міста Тернополя та Тернопільської області);

– голоси від жителів інших країн;

– велика кількість голосів з однієї IP адреси з малим інтервалом часу;

– голоси, куплені за допомогою сервісів накрутки.

Організатори конкурсу мають право використовувати дані, які користувач вводить на сайт під час голосування, в тому числі передавати їх партнерам.

Цьогоріч нагородження відбудеться без урочистостей. Кожен переможець отримає нагороду і своє заслужене народне визнання. А після Перемоги ми все надолужимо і відсвяткуємо ще гучніше!

Юрій ШТОПКО, регіональний видавець «RIA Медіа»:

– «Народний бренд» з нетерпінням щорічно чекають багато тернопільських компаній, адже кожна з них, напевно, мріє отримати титул переможця. Звісно, усі ми розуміємо, що зараз в країні війна. Тож багато звичних для нас речей просто відійшли на інший план. Найголовніше – це зберегти людські життя та здобути Перемогу. Тому ми вирішили, аби цьогорічний конкурс ще раз об’єднав нас усіх у боротьбі за нашу Україну.

Також під час голосування, кожен зможе допомогти нашим Героя, переказавши напряму кошти Благодійному фонду Сергія Притули. А військові отримають те, що найбільше потребують.

Наголошуємо, що саме тернополяни визначатимуть лідерів серед компаній, підприємств та фірм у тій чи іншій номінації. Читачі газети RIA плюс, сайту 20minut.ua та сайту-довідки top20.ua і є користувачами послуг сфери бізнесу нашого міста. Довіра споживачів формує рейтинг переможців. Бажаємо перемоги найкращим, а також активності – нашим читачам. Ми сподіваємось, що тернополяни підтримають тих, хто справді виправдовує їхню довіру. І ми всі максимально докладемося до того, щоб пришвидшити омріяну ПЕРЕМОГУ.