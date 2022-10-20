На Тернопільщині сьогодні, 20 жовтня, запровадили графіки обмеження споживання електричної енергії та потужності для промислових споживачів.

Про це інформують в обласній військовій адміністрації.

Наголошують, таким є розпорядження головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК «Укренерго».

Додають, промислових споживачів, які внесені в графіки, уже повідомили про ситуацію. Вони дотримуються доведених обсягів зниження.

«Для побутових користувачів Тернопільщини наразі немає вказівки застосовувати графіки обмеження, – підкреслюють. – Усе залежатиме від того, чи вистачатиме зекономленої електроенергії».

Нагадаємо, міський голова Тернополя Сергій Надал, закликав вранці тернополян і мешканців краю 20 жовтня мінімізувати споживання електроенергії у період від 7.00 по 23.00 й тримати завжди зарядженими телефони, ліхтарики, зробити необхідний запас води.

Окрім того, мер попередив про ймовірне відключення тролейбусної мережі. Тож, врахуйте це, плануючи свій маршрут.