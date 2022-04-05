З приходом весни аграрії Тернопільщини вийшли у поле, розпочавши весняно-польові роботи. Однак вони зазначають, що через тривалу відсутність опадів земля потерпає без вологи. Тому чекали на дощі, які так потрібні весняній ниві.

Щоправда, озимина, що займає у всіх категоріях господарств 206,5 тисяч гектарів, та озимий ріпак, що посіяно на 72,8 тисячах гектарів, у доброму та задовільному стані. Проведено підживлення озимих зернових культур на площі 204,8 тис. га або на 99% до прогнозу, озимий ріпак підживлений на площі 71,1 тис. га або на 97,7%.

За словами начальника відділу департаменту агропромислового розвитку ТОВА Надії Воскресенської, загальна посівна площа під урожай 2022 року становитиме 841 тис. га, що на 0,3 тис. га більше відповідного періоду 2021 року, у тому числі у сільгосппідприємствах – 592,4 тис. га.

Усього ярі культури буде посіяно на 561,7 тис. га, у тому числі: ярі зернові та зернобобові – на 271 тис. га, ранні зернові (пшениця, ячмінь, овес, горох) – на 97,7 тис. га.

Станом на 28 березня посіяно ярих культур у всіх категоріях господарств на площі 98,6 тис. га (18% до прогнозу), з них ранніх зернових та зернобобових – 97,9 тис. га, що становить 100 відсотків до прогнозу.

Яру пшеницю посіяно на площі 21,2 тис. га або 104% до прогнозу (20,3 тис. га); ярий ячмінь – на площі 68,5 тис. га, що становить 101% до прогнозу (68,1 тис. га); овес – 5,6 тис. га або 102% до прогнозу (5,5 тис. га); горох – на площі 2,6 тис. га, 68% до прогнозу (3,8 тис. га).

Під цукровий буряк глибокою оранкою зайнято 16,8 тис. га – саме на такій площі цьогоріч буде висіяно цукристі. Цукрові буряки посіяно на площі 0,4 тис. га або 2% до прогнозу (16,8 тис. га).

Технікою і пальним аграрії на посівну забезпечені майже стовідсотково, мінеральними добривами та насінням – на 90 відсотків, засобами захисту – на 86 процентів.

Варто нагадати, на Раді оборони області ухвалено рішення дозволити сільськогосподарським підприємствам проводити посівну у нічний час, за попереднім узгодженням з військовою адміністрацією. Також необхідно повідомити Нацполіцію, голову громади, військових. Крім того, аграрії можуть подати заявки щодо необхідної кількості пального для проведення польових робіт. Уряд бере на себе зобов’язання забезпечити підприємства аграрної сфери паливом, щоб посівна відповідала графікам. Треба зробити все можливе, щоби уникнути гуманітарної кризи в Україні і у Тернопільській області зокрема.

Ще один важливий момент – уряд ухвалив Постанову, якою визначена фінансова підтримка для малих та середніх аграрних виробників з оборотом не більше 20 мільйонів євро в рік. Максимальна сума кредиту, на який поширюється компенсація відсоткової ставки, становить до 50 млн грн.

Галина ВАНДЗЕЛЯК