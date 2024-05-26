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Спортсменка з Тернополя здобула медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики

26.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Спорт, Офіційно

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Срібло на чемпіонаті світу з важкої атлетики виборола спортсменка Аліна Дідерко з Тернопільщини.

Про це розповів депутат Тернопільської облради Олег Любінський.

“На чемпіонаті Світу з важкої атлетики до 17років,який проходить у Перу, срібну нагороду виборола спортсменка Тернопільської обласної Школи вищої спортивної майстерності Дідерко Аліна.(тренери Шаймарданова В.Ю.,Симів В.М.) її результат за сумую двоборства 184кг.(84+100). Велика дяка за підготовку спортсменки голові Тернопільської обласної федерації з важкої атлетики Олійнику Богдану. Шана і повага батькові Аліни який в ЗСУ захищає нас, від московської гниди! Українці це нація переможців! Слава Україні”, – повідомив депутат.

 

Теги: Тернопільщина, спорт, важка атлетика, чемпіонат світу, Аліна Дідерко

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