Спортсменка з Тернополя здобула медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики

Срібло на чемпіонаті світу з важкої атлетики виборола спортсменка Аліна Дідерко з Тернопільщини.

Про це розповів депутат Тернопільської облради Олег Любінський.

“На чемпіонаті Світу з важкої атлетики до 17років,який проходить у Перу, срібну нагороду виборола спортсменка Тернопільської обласної Школи вищої спортивної майстерності Дідерко Аліна.(тренери Шаймарданова В.Ю.,Симів В.М.) її результат за сумую двоборства 184кг.(84+100). Велика дяка за підготовку спортсменки голові Тернопільської обласної федерації з важкої атлетики Олійнику Богдану. Шана і повага батькові Аліни який в ЗСУ захищає нас, від московської гниди! Українці це нація переможців! Слава Україні”, – повідомив депутат.