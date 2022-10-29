Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із загиблим бійцем Олегом Бахмачем. Вчора тіло Героя зустріли у рідному Настасові.

Останню дорогу додому для 25-річного захисника України односельчани встелили квітами і запаленими лампадками. На колінах та зі сльозами на очах дорослі і діти вшанували пам’ять Героя, який у боротьбі з окупантами віддав найцінніше – власне життя…

Бахмач Олег Михайлович отримав поранення, несумісні з життям під час участі у бойових діях, захищаючи Україну від ворогів у Краматорському районі на Донеччині.

Народився захисник України 24 липня 1997 року. Навчався у місцевій школі, після її закінчення був призваний на строкову військову службу. Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну став на захист рідної країни.

“Олег Бахмач був спокійним і товариським, патріотом, мав багато друзів. У Героя залишилась мати Марія, батько Михайло, сестри Катерина і Ярослава, швагро Андрій, племінниця Софійка та бабуся Ольга. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким… Розділяємо разом з вами невимовний біль втрати і скорботи”, – ідеться на сторінці Великоберезовицької селищної ради.

Вічна пам’ять Герою!