Сьогодні на Тернопільщині діятимуть графіки споживання електроенергії для підприємств

За вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго” в Тернопільській області сьогодні, 08 травня, з 18:00 до 23:00 год вводяться в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для підприємств!

Дане рішення обумовлено дефіцитом потужності в Об’єднаній енергосистемі України внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури країни.