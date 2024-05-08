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Сьогодні на Тернопільщині діятимуть графіки споживання електроенергії для підприємств

08.05.2024

Зоряна Деркач

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Суспільство, Теми, Оперативно, Тернопільщина, Новини, Економіка

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За вказівкою диспетчера НЕК  “Укренерго” в Тернопільській області сьогодні, 08 травня, з 18:00 до 23:00 год  вводяться в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для підприємств!

Дане рішення обумовлено дефіцитом потужності в Об’єднаній енергосистемі України внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури країни.

Будуть застосовані п’ять черг ГОП для юридичних споживачів.

Відключення електроенергії для побутових споживачів на разі не передбачається.

Проте, зважаючи на виникнення дефіциту в об’єднаній енергосистемі країни, закликаємо споживачів використовувати електроенергію ощадливо.

Теги: Тернопільщина, гарфіки споживання електроенергії

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