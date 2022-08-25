До початку навчання лишаються лічені дні, а у багатьох школах лише проводять батьківські збори та вирішують, у якому режимі навчатимуться діти. Тож багато тернополян купуватимуть усе необхідне до навчання дітей за кілька днів до школи.

Журналісти «20 хвилин» дізналися, скільки потрібно грошей, щоб зібрати дитину. Як змінилися ціни за рік? Про це у матеріалі!

Ми побували у кількох навчальних закладах. Директори розповідають – спеціальні комісії перевіряють укриття, які вдалося зробити за літо. На жаль, не всюди укриття зможуть вмістити всіх учнів та працівників, тож у деяких школах вчитимуться у дві зміни.

Тож багато людей уже почали купувати все необхідне для дітей. На ринку – ажіотаж. Люди купують одяг, взуття, канцтовари до школи. Журналісти «20 хвилин» дізналися актуальні ціни на усе необхідне для навчання.

Скільки коштує одяг

Одягнути до школи хлопчика буде значно дешевше, ніж дівчинку. Костюм для першокласника, наприклад, коштуватиме від 1300 гривень. Це комплект зі штанів, жилетки та піджака. Туфлі – від 600 гривень. Щонайменше дві сорочки – 500 гривень. Краватка або метелик – ще 200 гривень. Разом – від 2600 гривень. Для порівняння, минулого року такий самий комплект одягу обійшовся б у 1350 гривень.

Одяг для дівчинки дорожчий. Сарафан – від 900 гривень, спідничка – 400 гривень, штани – 300 гривень. Туфлі – від 600 гривень. Дві блузки – 500 гривень. Колготки (2 шт) – 300 гривень. Також бантики – вони від 80 гривень за пару. Разом – від 3180 гривень. Минулого року такий набір одягу коштував 2110 гривень.

Комплект спортивного одягу для фізкультури для хлопчиків та дівчаток обійдеться приблизно однаково – 600 гривень. Ще футболка – від 200 гривень, кросівки – 500 гривень. Разом – орієнтовно 1300 гривень.

Однак це лише мінімальний набір одягу. Адже дехто купує змінне взуття, футболки, сорочки. Дехто купує кілька костюмів або сарафанів.

Скільки коштують канцтовари

Рюкзак дешевше купувати на ринку, аніж в магазинах. На ринку ціни починаються від 450 гривень. Для першокласників є з зображеннями героїв мультфільмів, комп’ютерних ігор, тощо. У магазинах канцтоварів ціни можуть сягати і 2000 гривень за рюкзак. Сумка для спортивного одягу коштує від 150 гривень.

Також цього року знадобиться ще один рюкзачок – «тривожний». Невеликий рюкзак коштуватиме 200 гривень.

Шкільне приладдя потягне теж немалу суму. Недорогий пенал на ринку коштує від 60 гривень. Є варіанти і за 200 гривень. Є деякі уже з набором канцтоварів – ручки, олівці, гумка, тощо. Вони дорожчі – від 250 гривень.

Звичайна кулькова ручка вартує 4–15 гривень, олівець – 4–8 гривень. Гумка – 4–15 гривень. Лінійка – 3–15 гривень.

Для першокласників потрібні зошити. Це тонкі зошити на 12 аркушів у клітинку та косу лінію. Зі звичайною обкладинкою вони коштують 4 грн. З яскравою картонною – 8–10 гривен.

Мінімальний набір канцтоварів дивіться на графіці.

Прості щоденники у м’якій обкладинці коштують від 50 гривень. У твердій палітурці – від 90 гривень. Але є і значно дорожчі – по 350 у м’якій обшивці.

Як змінилися ціни

Ми порівняли, як змінилися витрати за рік. Наприкінці літа 2021 року щоб зібрати до школи першокласника, батькам потрібно було мінімум 3549 гривень. Цього року треба витратити вже 5329 гривень. Зібрати до школи першокласницю минулого року обходилось щонайменше у 4309 гривень. Тепер – 5909 гривень. Ціни зросли фактично на все – від канцтоварів до одягу та взуття. З’явились і додаткові необхідні речі, такі як тривожні рюкзачки. І це лише мінімальні витрати. Ми не враховували вартість речей на зиму, змінний одяг, додаткові канцтовари. Тож цю суму сміливо можна множити на два, а то і на три.