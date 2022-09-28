Під час зрізання дерев було пошкоджено та зруйновано частину пам’ятників польських поховань. Місце вандалізму відвідали журналісти видання “Бучацькі справи“.

Вони зустрілися з колишнім міським головою Йосипом Мосціпаном, котрий прокоментував гучні події. Також завітали до настоятеля римо-католицької парафії костелу Успіння Матері Божої о. Даріуша Пєхніка.

“Вчора ввечері (26 вересня – ред.) я був там і від побаченого був шокований. Вважаю, що це є брак пошани до людей, що там поховані. Цим зробили багато шкоди і знищили багато пам’ятників. Якщо наступного року приїдуть польські волонтери впорядковувати той цвинтар, я навіть не знаю що їм сказати. Дякую, що прийшли і хочете на цьому наголосити, бо то є дуже сумна справа”, – наголосив о. Даріуш.