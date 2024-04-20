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Шукали всім селом: на Тернопільщині у полі виявили тіло літньої жінки

20.04.2024

Зоряна Деркач

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Кримінал, Новини, Теми, Оперативно, Тернопільщина

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Події розвивалися в одному із сіл Золотопотіцької громади. Відомо, що 72-річна жінка мешкала разом із братом.

Напередодні увечері вийшла з дому, і після того її ніхто не бачив. Брат разом із односельцями намагалися самотужки відшукати жінку, та марно. Тод звернулися за допомогою до старости, котра повідомила про зникнення дільничному офецері поліції Ігорю Боднаруку.

Дільничний спрацював оперативно. Відразу ж опитав свідків, обшукав територію. Зрештою у полі виявили таки бездиханне тіло бідолашної жінки. За попередніми даними, вона померла природною смертю.

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Теги: тіло жінки, поліція поле

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