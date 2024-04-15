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На Тернопільщині чоловік проштрикнув товариша ножем у живіт

15.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Події

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На Тернопільщині до реанімаційного відділення бригада швидкої допомоги госпіталізувала чоловіка з пораненням живота та ушкодженнями внутрішніх органів. Житель Бережан., отримавши ножове поранення, самостійно викликав поліцію та медиків.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 13 квітня потерпілий разом зі знайомим та двома жінками розпивали спиртні напої. Близько 20:10 чоловіки вийшли на подвір’я і між ними виникла суперечка в ході якої один із них дістав кухонний ніж та вдарив ним у живіт свого співрозмовника. Після цього вернувся до будинку та продовжив святкування.

Потерпілий самостійно викликав поліцію та швидку. Його прооперували.

Правоохоронці затримали нападника. У ході перевірки з’ясувалося, що підозрюваний – місцевий житель. Він уже потрапляв у поле зору працівників поліції й наразі перебуває під слідством відповідно до статті 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу.

За напад на знайомого чоловікові оголосили підозру згідно з частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура. Триває слідство.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Теги: Тернопільщина, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, Бережани, кримінал, ножове поранення

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