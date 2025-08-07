Штрафи, виплати та відстрочки: яких змін очікувати у серпні 2025?

З серпня цього року на українців чекає низка важливих змін. Зокрема, повертаються повні штрафи за порушення правил роботи з касовими апаратами, у застосунку “Резерв+” з’являться нові можливості для відстрочки від мобілізації, а ветерани та люди з інвалідністю отримають виплати до Дня Незалежності. Центр громадського моніторингу та контролю зібрав головні нововведення місяця.

Штрафи за касові апарати

З 1 серпня 2025 р. завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил використання касових апаратів (РРО/ПРРО). На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, крім випадків, що стосуються підакцизних товарів. У 2023 році штрафи відновили, але тимчасово зменшили їхній розмір до 25% і 50% – для адаптації бізнесу до нових умов.

Проте вже з серпня штрафи за незастосування касових апаратів та невидачу чеків знову стягуватимуть у повному обсязі: 100% вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні та 150% – при кожному наступному.

Патенти та торгові марки

До 14 серпня 2025 р. бізнес може надолужити зобов’язання щодо сплати за патенти. Річ у тім, що у період великої війни підприємцям дозволяли не платити річні збори та не поновлювати патенти. Проте з 31 травня 2025 р. в Україні припинили дію “воєнні” пільги у галузі інтелектуальної власності. Бізнесу дали 75 днів, щоб сплатити заборговане. І термін спливає у середині серпня.

Нові відстрочки у “Резерв+”

На початку серпня в мобільному застосунку “Резерв+” з’явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації, зокрема, для викладачів. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Відстрочки стосуватимуться наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищої та профосвіти, якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Також відстрочки передбачені для українців, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, якщо цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

Надалі планується надати таку можливість родинам, які виховують дитину з інвалідністю.

Повернення із СЗЧ

До 30 серпня 2025 р. діятиме спрощений механізм повернення на службу військових, які самовільно залишили частини або дезертирували. Їм потрібно добровільно звернутися до органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, одного із батальйонів резерву, Державного бюро розслідувань або Національної поліції України. Також можна скористатися мобільним застосунком “Армія+”, подавши відповідний рапорт. Після підтвердження в застосунку у військового буде 24 години, щоб прибути у відповідний підрозділ ВСП, отримати там припис та вирушити до визначеного батальйону резерву.

Протягом 3 діб таким військовим продовжиться служба, дія контракту, а також поновиться виплата грошового забезпечення.

Повернутися на службу можна не обов’язково у свою військову частину. Зокрема, у батальйоні резерву допоможуть скласти клопотання до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до своєї колишньої або іншої військової частини чи місця служби.

Виплати до Дня Незалежності

До Дня Незалежності уряд, як і щороку, готує виплати для окремих категорій українців. Люди з інвалідністю першої групи отримають 3100 грн, другої та третьої груп – по 2900 та 2700 відповідно. Також 3100 грн отримають люди з особливими заслугами перед Батьківщиною. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності мають виплатити 1000 грн. Колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання передбачені виплати у 1000 грн. Члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України мають отримати 650 грн. Учасники війни та колишні в’язні таборів, особи, вивезені на примусові роботи, діти партизан і підпільників – 450 грн.

Люди, які отримують пенсію за віком чи за інвалідністю, отримають виплату автоматично на пенсійний рахунок. Військові зі статусом УБД, які продовжують служити, отримають гроші за місцем служби. Ті, хто мають право на виплату, але не є пенсіонерами та не служать, повинні особисто або онлайн подати заяву до Пенсійного фонду до 1 серпня (кінцевий термін – до 1 жовтня 2025).