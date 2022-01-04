Кабінет Міністрів визначив граничні ціни на природний газ для виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Кабмін постановив, що «на період дії карантину, але не довше ніж до 30 квітня 2022 року» граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) буде на рівні не більше як 24%. Це стосується виробників продовольчих товарів із переліку таких, що мають істотну соціальну значущість: хліба, борошна, молочної продукції, соняшникової олії, яєць, курятини тощо.

Водночас торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб таких виробників встановлюється на рівні не вище 1%.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що стабілізація цін на природний газ власного видобутку є «одним із найважливіших питань уряду», оскільки у світі спостерігається рекордне зростання ціни на газ.

«Для збереження цінової стабільності на соціально значущі товари була напрацьована дорожня карта підтримки ключових галузей харчової промисловості. Підписання меморандуму ? це свідчення того, що порозуміння між державою та бізнесом є: компромісні рішення знайдені», ? заявив Лещенко.

Кабінет Міністрів постановою від 30 грудня також вніс батон та соняшникову олію до переліку товарів, що мають суттєву соціальну значущість та заборонив встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний та батон понад 10%.

“Встановити на період дії карантину граничний рівень торговельної надбавки в розмірі не більше 10 відсотків від оптово-відпускної ціни на хліб житньо-пшеничний і батон з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, упаковки, інших послуг, пов’язаних з реалізацією кінцевому споживачеві”, – зазначено в документі.