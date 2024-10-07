Що потрібно зробити в жовтні, щоб розмножити виноград

Розмноження винограду методом живцювання є одним із найпростіших і найефективніших способів отримати нові саджанці. Якщо провести живцювання восени, то вже навесні ви отримаєте молоді рослини, готові до висадки.

Як підготувати живці?

Коли прийде час обрізати кущі винограду, ви можете одночасно приготувати живці. Оптимальна товщина живців — приблизно 10 мм. Під час згинання вони повинні видавати характерний хрускіт, пишеКнига Порад. Кора живця має бути світло-коричневою або темною, а на зрізі — зеленого кольору. Обрізайте живці довжиною близько 40 см з чотирма бруньками.

Як зберігати живці?

Спочатку видаліть вуса, пасинки та листя з живців. Зв’яжіть живці мотузкою, щоб вони не розсипались. Помістіть їх у горщик з піском і поставте у льох. Альтернативно, можна викопати яму глибиною пів метра, засипати її піском, укласти живці та накрити землею. Зверху додайте тирсу, листя і поліетилен.

Можна також зберігати живці у дверцятах холодильника. Для цього перед зберіганням покладіть їх на два дні у воду, а потім у пакет.

Що робити перед посадкою?

У кінці січня дістаньте живці та покладіть їх на два дні у слабо-рожевий розчин марганцю. Поновіть зрізи, залишивши пару верхніх вічок, а інші видаліть. На зрізі зробіть кілька борозен і притрусіть їх «Корневином».

Наповніть пляшки тирсою і вставте живці. Слідкуйте, щоб тирса була вологою. Через три тижні з’являться корінці або горбки біло-сірого кольору, а з верхніх бруньок почнуть рости пагони. Це означає, що живці можна висаджувати у ґрунт.

Як висаджувати живці?

Наповніть пластикові пляшки (висотою 25 см і діаметром 10 см) 5 см землі. Вставте живці та присипте їх землею, зволожте. Для ґрунту використовуйте суміш торфу і піску у пропорціях 1:1 або змішайте землю, пісок і тирсу в рівних частинах. Пляшки з живцями тримайте при температурі 22–25°C у добре освітленому місці.

Через тиждень полийте живці теплою водою. При появі чотирьох листочків підгодуйте саджанці мікроелементами.

Підготовка до висадки в ґрунт

Коли настане кінець весни, саджанці можна висаджувати у відкритий ґрунт. Поступово загартовуйте їх перед висадкою. Перші ягоди з таких живців з’являться через три роки.