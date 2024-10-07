Що потрібно зробити в жовтні, щоб розмножити виноград

Розмноження винограду методом живцювання є одним із найпростіших і найефективніших способів отримати нові саджанці. Якщо провести живцювання восени, то вже навесні ви отримаєте молоді рослини, готові до висадки.
Коли прийде час обрізати кущі винограду, ви можете одночасно приготувати живці. Оптимальна товщина живців — приблизно 10 мм. Під час згинання вони повинні видавати характерний хрускіт, пишеКнига Порад. Кора живця має бути світло-коричневою або темною, а на зрізі — зеленого кольору. Обрізайте живці довжиною близько 40 см з чотирма бруньками.
Можна також зберігати живці у дверцятах холодильника. Для цього перед зберіганням покладіть їх на два дні у воду, а потім у пакет.
У кінці січня дістаньте живці та покладіть їх на два дні у слабо-рожевий розчин марганцю. Поновіть зрізи, залишивши пару верхніх вічок, а інші видаліть. На зрізі зробіть кілька борозен і притрусіть їх «Корневином».
Наповніть пляшки тирсою і вставте живці. Слідкуйте, щоб тирса була вологою. Через три тижні з’являться корінці або горбки біло-сірого кольору, а з верхніх бруньок почнуть рости пагони. Це означає, що живці можна висаджувати у ґрунт.
Коли настане кінець весни, саджанці можна висаджувати у відкритий ґрунт. Поступово загартовуйте їх перед висадкою. Перші ягоди з таких живців з’являться через три роки.