Що і за скільки можна купити на суботніх ярмарках у Тернополі (ціни)

Сільськогосподарські ярмарки у Тернополі проводять щосуботи. Вони тривають від ранку до обіду. Журналісти дізналися, що там продають та які ціни.

Від початку війни сільськогосподарські ринки організовують переважно на двох локаціях – перехресті вулиць Дружби та Миру і на вулиці Лесі Українки, неподалік перетину з вулицею Протасевича.

Підприємці та фермери можуть без сплати за місце торгівлі продавати свої товари. Асортимент схожий на двох локаціях. Продають овочі та фрукти, крупи, борошно, свіже м’ясо, ковбаси, молочну продукцію, мед, тощо. Журналісти “20 хвилин” порівняли ціни та асортимент на цих локаціях.

Дружба

На цьому ринку було чимало людей. Найбільші черги – за м’ясом та крупами.

Свіжу свинину можна купити від 120 гривень за кілограм. Сало коштує від 80 гривень за кілограм.

Велика черга була за ковбасами. Кілограм «Курячо–свинячої» коштує 198 грн, «Шинкова» та «Вітчино–рублена» – по 135 грн, «Сиров’ялена» – 230 грн, «Класична» – 116 грн.

Мед коштує від 80 грн за пів літра.

Курячі яйця продають по 6,5 грн за штуку.

Картопля – 8 грн за кілограм, цибуля – 30 грн, буряк – 10 грн, помідори від 50 грн, червоний перець – 85 грн, слива – 35 грн, яблука – від 5 до 20 грн за кілограм, червоний виноград – 55 грн.

Можна купити і борошно. Мішок вагою п’ять кілограмів коштує 70 грн, 10 кг – 140 грн.

Східний

Тут також був ажіотаж. Багато людей прийшли зробити покупки.

Картопля – від 5 грн, морква – 15 грн, цибуля – 27 грн, помідори — від 60 грн, червоний перець – 80 грн, яблука – від 10 грн.

Вершкове масло коштує від 130 грн за кілограм. Спред – по 95 грн за кілограм.

Соняшникову олію продають по 105 грн за 2 літри. Можна купити різну консервацію.

Також продають свіжоморожену рибу. Кілограм хеку коштує 125 грн.