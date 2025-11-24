Шахраї можуть збирати кошти від імені потерпілих від ворожих атак у Тернополі

9 листопада в Тернополі сталася велика трагедія — внаслідок ворожого удару багато людей втратили житло, перебувають на лікуванні та потребують допомоги. Люди об’єдналися, щоб підтримати постраждалих і переказують кошти — це надзвичайно важливо. Проте поряд зі щирим бажанням допомогти можуть бути й ті, хто хоче нажитися на чужому горі.

Шахраї можуть користуватися людською довірою та болем постраждалих, публікуючи фейкові оголошення про збір грошей. Подібні випадки вже траплялися в інших областях України — аферисти відкривали фейкові збори й привласнювали чужі кошти.

Тому тернопільські поліцейські застерігають громадян від подібної шахрайської схеми.

Зловмисники можуть розміщувати фотографії потерпілих без їхньої згоди та вказувати підставні банківські реквізити нібито для лікування, надання допомоги чи відновлення зруйнованого житла. Їхня мета — виманити кошти в небайдужих громадян.

Тернопільська поліція моніторить соціальні мережі, і у разі виявлення таких схем шахраї будуть притягнуті до відповідальності.

Поліцейські закликають громадян бути обачними: переказуйте гроші лише на перевірені збори, через офіційні фонди або відомі організації.

Перш ніж здійснювати будь-який донат, телефонуйте та уточнюйте інформацію:

• перевіряйте офіційні сторінки та фонди;

• звіряйте інформацію через знайомих, офіційні структури або безпосередньо у потерпілих;

• не переказуйте гроші на сумнівні чи невідомі банківські картки;

• звертайте увагу на дату створення сторінки та підозрілі заклики до терміновості.

У разі підозрілої ситуації дзвоніть на спецлінію 102 — фахівці проконсультують вас, як діяти, щоб не потрапити в тенета шахраїв.