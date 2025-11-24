Шахраї видурили в жительки Тернопільщини 350 тисяч гривень

Жертвою псевдобанкіра стала 47-річна жителька Залозецької громади.

За словами потерпілої, невідома особа, використовуючи номер телефону , шляхом обману та зловживання довірою дізналася реквізити трьох її банківських карток. Отримавши доступ до карткових даних, зловмисник зняв із рахунків потерпілої грошові кошти на загальну суму 353 557 гривень.

За даним фактом працівники поліції розпочали досудове розслідування за “шахрайство”.

Поліція вкотре закликає громадян бути обачними та не повідомляти реквізити своїх банківських карток стороннім особам, навіть якщо вони представляються працівниками фінансових установ чи сервісів. У разі підозрілих дзвінків чи операцій негайно звертайтеся до свого банку та на спецлінію 102.