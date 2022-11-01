Сьогодні уродженець Тернопільщини анонсував про початок проведення нового збору коштів для ЗСУ.

Цю новину Сергій повідомив у Telegram.

“Завтра.10.00”, – написав він.

Наразі невідомо, на що саме збиратиме волонтерський Фонд Притули. Та українці вже активно обговорюють можливі варіанти у сомережах.

Нагадаємо, що раніше телеведучий проводив збір коштів на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV після ракетних обстрілів України.

А його благодійний Фонд, на зібрані українцями 600 мільйонів гривень набув ексклюзивне право використання одного супутника до кінця терміну його експлуатації, а також доступу до інших супутників угрупування ICEYE.

Швидше за все, ексклюзивні права на дані «нашого» супутника поширюються не на всю територію планети Земля, а лише на Україну та цікаві для розвідки території суміжних країн.

Таким чином, для України були придбані не тільки права на використання одного супутника, а й доступ до даних з інших. А також архівні знімки, важливість яких також не варто недооцінювати.