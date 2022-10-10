Телеведучий Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко розпочали збір на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.

Про це повідомив Сергій Притула у своєму Instagram.

Він зазначив, що збір планували розпочати пізніше, утім через масовані ракетні удари по всій території України його оголосили сьогодні, 10 жовтня, повідомляє Еспресо.

“Друзі, збираємо на помсту! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже”, – написав Притула.

Гроші будуть спрямовані на закупівлю українських дронів-камікадзе RAM ІІ UAV.

“Буде бавовна. Буде боляче. Чим більше зберемо, тим більше їх буде!”, –

Притула та Стерненко збиратимуть окремо, а потім обʼєднають зібрані кошти.