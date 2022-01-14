Управління СБ України в Тернопільській області проводить комплексні заходи щодо протидії посяганням на національну державність України.
За їх результатами упродовж 2021 року:
нейтралізовано 19 спроб дестабілізації ситуації у регіоні;
розпочато 12 кримінальних проваджень за матеріалами СБУ;
9 іноземцям, які здійснювали діяльність на шкоду національним інтересам України, заборонено в’їзд в Україну.
Серед резонансних розслідувань:
задокументовано факт сприяння уродженцем Тернопільщини окупаційній адміністрації Криму у проведенні незаконних виборів до «органів місцевого самоврядування» на півострові bit.ly/3FplwWP;
встановлено мешканця Тернопільської області, який у соціальних мережах закликав до захоплення влади bit.ly/3riTjfj;
оголошено про підозру учаснику незаконного збройного формування «Самооборона Криму» bit.ly/337LvVH;
викрито місцевого мешканця, який у 2014 році у Маріуполі брав участь в організації псевдореферендуму bit.ly/3fiNHvE.
Також СБУ на Тернопільщині системно протидіє незаконному обігу зброї та засобів ураження, які потенційно можуть бути використаними у вчиненні злочинів терористичного характеру.
Упродовж року з незаконного обігу вилучено:
3 кг вибухових речовин;
понад 1 тис. набоїв до стрілецької зброї;
11 ручних осколкових гранат.