«Самбір–Нива-2» зіграв внічию із «Поліссям-2»

1 листопада в шістнадцятому турі другої ліги групи А тернопільський ФК «Самбір-Нива-2» на виїзді зустрічався із лідером турнірної таблиці житомирським «Поліссям-2».

Весь поєдинок проходив за територіальної переваги господарів. Особливо це було відчутно на початку першого тайму, коли житомиряни створили кілька гольових моментів. Але деяким ударам забракло влучності, а також надійно діяв воротар «Самбора–Ниви-2» Артем Борис. Тернопільські футболісти намагалися контратакувати та вирівняти гру.

На 41-й хвилині господарі залишилися в десятьох. Суддя поєдинку показав пряму червону картку Георгі Майсурадзе, ймовірно, через словесну репліку.

У другому таймі граючи у меншості житомиряни продовжували діяти гостріше. Попри всі спроби з обох боків, рахунок так і не змінився, глядачі так і не побачили забитих м’ячів. У підсумку безгольова нічия.

Тож «Самбір-Нива-2» здобула одне очко і з 25-ма заліковими пунктами займає третю сходинку турнірної таблиці.

ФК «Полісся-2» (Житомир) – «Самбір-Нива-2» – 0:0 (0:0).

Вилучення: Г. Майсурадзе.

«Самбір–Нива-2»: Артем Борис, Володимир Матусевич, Назар Ващишин, Мар’ян Бац, Андрій Дем’янчук, Юрій Болюк, Максим-Любомир Шута, Дмитро Макаров (Дмитро Дударєв, 77), Богдан Бідзінський, Максим Пежинський (Олександр Хомишак, 93), Максим Крамарчук. Старший тренер – Роман Марич.

У сімнадцятому турі 7 листопада «Самбір-Нива-2» прийматиме «Ужгород».

Фото: ФК «Полісся».