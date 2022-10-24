Нову порцію пропаганди і брехні видав Кіріл Гундяєв. Цього разу він заявив, що росію «хочуть стерти з лиця Землі», тому треба молитися за путіна й тих, хто вбиває українців.

За словами Кіріла, зараз Росія проходить важкий шлях випробувань, коли вороги «намагаються з нею покінчити».

Про це він заявив під час однієї з проповідей у храмі, повідомляє «RISU» з посиланням на росЗМІ.

«Деякі вважають, що наступив час, коли можна покінчити з Росією. А чому? А тому, що це альтернативний погляд на світ, на Бога, на людину. Він не вкладається в рамки тієї запрограмованої системи, яка виключає Бога з життя людей. Тому, звісно, Росія для багатьох – більмо на оці. Те, що сьогодні відбувається – це не просто чергова військова кампанія та напруження. Створюється враження, що багатьом захотілося стерти з лиця Землі Русь православну», – заявив очільник РПЦ.

Тому він зазначив, що треба молитися за диктатора путіна та окупантів, які вбивають українців.

Війну росії проти України Кіріл назвав «битвою, у яку росіяни «не по власній волі вступили».

Щоб переконати вірян РПЦ в правоті дій путіна, Гундяєв запевнив їх, що разом із ними «святі землі Руської і святий милостивий смиренний старець преподобний Серафим».

Кіріл побажав, щоб Господь дарував перемогу російським окупантам і щоб припинилася «всяка міжусобна брань на землі історичної Русі і всяке нашестя іноплемінних».