RUN 4 VICTORY: у Тернополі відбудеться великий забіг для підтримки війська

Українці – міцні духом, силої волі і жагою до життя. Щодня, щохвилини разом, пліч-о-пліч наближають світлий день Перемоги. Чого варті тільки благодійні забіги, де демонструється не стільки фізична витривалість жага до рекордів чи перемог, скільки витримка, міць, злагодженість, а основне розуміння – не можна ні на мить спинятися, потрібно вперто рухатися вперед.

Компанія МХП та Благодійний фонд «МХП Громаді» ще торік започаткували неймовірно важливу і корисну ініціативу – квадромарафон під назвою «RUN 4 VICTORY». Цьогоріч організатори вирішили, що варто продовжити цю добру справу і ще більше згуртувати українців. Тим паче, що цей захід об’єднав не лише працівників, а й жителів громад, небайдужих до долі України людей. Відтак цей квадромарафон став справжньою Лігою забігів.

Цьогоріч забіги проведуть у чотирьох містах, зокрема: Тернополі – 19 травня; Вінниці – у червні, Черкасах – у вересні та у Ладижині – у жовтні.

Організатори марафону переконані, що він дасть неабиякі результати. Планують зібрати орієнтовно 1,5 млн. грн. Кошти передати на потреби місцевих військових частин і ТрО кожного міста, де відбуватимуться забіги.

“Не важливо яка у вас фізична підготовка, головне бажання допомогти війську”, – кажуть організатори.

Додають, кожен знайде свою дистанцію!

Доступні дистанції:

– 200, 400 або 800 метрів для наймолодших;

– 2 км для початківців;

– 5 км для аматорів;

– 10 км для досвідчених бігунів;

– 21 км для справжніх марафонців;

– або бігти онлайн де б ви не були.

На забіг у Тернополі можна зареєструватися за посиланням до 15 травня включно. Видача стартових пакетів відбуватиметься 18 травня. Про локацію буде додатково повідомлено.

Організаторами забігів є Благодійний фонд «МХП-Громаді» та спортивна спільнота «Характер». Спонсорами забігів стали підприємства компанії МХП, які демонструють відданість ЗСУ та гуртують громади довкола спільної мети.

