Розтріскуються і гниють качани капусти: поради, як не допустити цього

Головки капусти, що розтріскуються і підгнивають, завжди мають дуже гнітючий вигляд. Крім того, подібні овочі часто буває неможливо вживати в їжу.

Хитрощі, як уберегти врожай, розповідає Ukr.Media.

Чому розтріскуються качани? На це запитання відповіли агрономи.

За словами експертів, існує три неочевидні причини, в подробицях про які буде розказано нижче.

Різка зміна погоди

Дуже часто капустяні качани тріскаються через температурний стрибок або через зміну погодних умов.

Так, раптова зміна спеки на дощі та холод завжди стає найчастішою причиною для виникнення подібної проблеми.

Швидке зростання

Зазвичай перезрівання провокує таке псування капустяного врожаю.

З цієї причини вкрай не рекомендується загодовувати культуру добривами. Вносити підживлення і полив потрібен строго дозований.

Хвороби і паразити

Також вкрай важливо стежити за тим, щоб капуста не піддавалася нападкам хвороботворних грибків і комах-шкідників.

В іншому разі капустяних качанів, що розтріскуються, уникнути не вдасться.