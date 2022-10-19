Синод Православної Церкви України дозволив проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо громада і настоятель храму виявлять таке бажання.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Чи святкуватимуть віряни ПЦУ Різдво у грудні

Під час засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) 18 жовтня було ухвалене рішення «Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем 25 грудня 2022 р.».

Згідно з ним, дозволяється в умовах, де існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірян, звершувати богослужіння на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем 25 грудня.

Зазначимо, що цей календар в цілому збігається із григоріанським, за яким святкують Різдво католики та західні протестанти.

Письмову інформацію про різдвяне богослужіння 25 грудня, а також про кількість його учасників пізніше потрібно буде надати до Київської Митрополії.

У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту.

Чому Синод погодився на такий крок

У обґрунтуванні рішення про дозвіл на різдвяні богослужіння 25 грудня згадується про те, що дискусія навколо цього питання триває уже багато років.

ПЦУ наголосила, що передбачає через війну загострення церковних календарних суперечок у публічному просторі. Тож, задля вивчення реальної церковної потреби у здійсненні таких змін, у православному календарі і було ухвалене рішення про богослужіння на честь Різдва 25 грудня.

Синод Православної Церкви України нагадав, що за час існування ПЦУ отримала численні запити щодо переведення українського церковного календаря на новоюліанський, за яким живе більшість церков із православного Диптиху, включаючи і церкву-матір, Вселенський патріархат.

Нагадаємо, нині усі православні конфесії в Україні, а також Українська греко-католицька церква, святкують Різдво Христове 7 січня, за старим юліанським календарем.