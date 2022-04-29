Жінці вручили підозру за статтею 178 ККУ.

Відтак, суд призначив підозрюваний – запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб з правом внесення застави – 49 тисяч 620 гривень.

У суді, підозрювана попросила у всіх пробачення за свій вчинок та відзначила, що вона розкаюється у скоєному, а ще разом з адвокатом погодилася на міру запобіжного заходу, яку їй обрав суд.

Прямо у залі суду Ірину Яворську взяли під варту.

Також, якщо внесуть заставу, то на підозрювану буде покладена певна відповідальність, зокрема пройти лікування від наркотичної залежності. Клопотання задоволено повністю. Застосовано запобіжний захід у виді – тримання під вартою із правом внесення застави.

Розмір застави максимальний по даній статті обвинувачення (нетяжкий злочин) – 49620 гривень.

Також, сьогодні, стало відомо, що 28 квітня суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ухвалено постанову, якою визнано Ірину Яворську винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння, та накладено на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі – 17 тисяч гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк – один рік.

Додамо, що позбавлення права керування авто на 1 рік та штраф у розмірі – 17 тисяч гривень, це одне покарання – за статтею – передбаченого ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення – тобто в даному випадку – водіння у стані наркотичного сп’яніння, а ось покарання за статтею – 178 ККУ – пошкодження культових та релігійних споруд – на жінку ще чекає.

Раніше ми писали, що 23 квітня у Тернополі жінка заїхала в Архикатедру та розтрощила плащаницю (фото)

і про те, що за попередньою інформацією вона перебувала під дією наркотиків.