Кілька днів тому у Тернополі водійка в’їхала в Катедральний собор в центрі міста.

23 квітня близько 00.30 години водійка в’їхала у Тернопільську катедру. Жінка потрощила церковне майно, зокрема знесла Плащеницю і Престіл. За словами о.Романа Демуша, водійка, ймовірно, перебувала у стані наркотичного сп’яніння. деталі інциденту з’ясовувала поліція.

Сьогодні на брифінгу Ради оборони Тернопільщини повідомили нові деталі оказії.

“Жінка, яка в Тернополі заїхала у Катедру на автомобілі, була у стані наркотичного сп’яніння. Це підтверджено експертизою. Жінка цілеспрямовано заїхала у храм. Завтра жінці, яка в’їхала в Катедру, швидше за все будуть обирати запобіжний захід. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою.” – каже керівник обласної прокуратури Андрій Миколайчук, повідомляє Суспільне Тернопіль.

Дану інформацію під час брифінгу також прокоментував голова Тернопільської ОВА Володимир Труш: