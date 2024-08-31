Результати матчів чемпіонату області з футболу та суперкубку

Пропонуємо результати зіграних матчів.

Вища ліга. 13 тур

«Медобори» (Зелене) – ФК

«Борщів» – 2:2 (0:2).

Ще два матчі туру відбудуться 28 серпня: «Агрон» (Великогаївська громада) – «Колос» (Бучач) і «Дністер» (Заліщики) – «Поділля» (Велика Березовиця).

Перша ліга. 12 тур

«Проф-Агро» (Кременець) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 0:1 (0:0).

«Зелені леви» (Почаїв) – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 2:1 (1:0).

ФК «Трибухівці» – ФК «Нараїв» – 1:2 (1:0).

ФК «Збараж» – «Вікнини» (Вікно) – 2:0 (2:0).

Також цього дня у Збаражі відбувся поєдинок за суперкубок Тернопільщини серед переможців Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини 2023 року. Зустрічалися команди «Поділля» з Васильківців і «Шлях» з Шляхтинців. Команда з Гусятинщини здобула впевнену перемогу.

«Поділля» (Васильківці) – «Шлях» (Шляхтинці) – 8:0 (3:0).