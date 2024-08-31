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Результати матчів чемпіонату області з футболу та суперкубку

25 серпня відбулося п’ять поєдинків вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу.

31.08.2024

Галина Кіт

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Спорт, Теми, Тернопільщина, Новини

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Пропонуємо результати зіграних матчів.

Вища ліга. 13 тур

«Медобори» (Зелене) – ФК

«Борщів» – 2:2 (0:2).

Ще два матчі туру відбудуться 28 серпня: «Агрон» (Великогаївська громада) – «Колос» (Бучач) і «Дністер» (Заліщики) – «Поділля» (Велика Березовиця).

 Перша ліга. 12 тур

«Проф-Агро» (Кременець) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 0:1 (0:0).

«Зелені леви» (Почаїв) – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 2:1 (1:0).

ФК «Трибухівці» – ФК «Нараїв» – 1:2 (1:0).

ФК «Збараж» – «Вікнини» (Вікно) – 2:0 (2:0).

Також цього дня у Збаражі відбувся поєдинок за суперкубок Тернопільщини серед переможців Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини 2023 року. Зустрічалися команди  «Поділля» з Васильківців і «Шлях» з Шляхтинців. Команда з Гусятинщини здобула впевнену перемогу.

 «Поділля» (Васильківці) – «Шлях» (Шляхтинці) – 8:0 (3:0).

Теги: Тернопільщина, вища ліга

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