Результати матчів чемпіонату області з футболу

15 вересня відбулося п’ять поєдинків вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу.
Пропонуємо результати зіграних матчів.
Вища ліга. 16 тур
«Поділля» (Велика Березовиця) – ФК «Борщів» – 1:1 (1:0).
Ще два матчі туру відбудеться у середу, 18 вересня. Зустрічатимуться лідери турнірної таблиці «Агрон» (Великогаївська громада) і «Дністер» (Заліщики), а у іншому поєдинку збаразький «Галич» прийматиме бучацький «Колос».
Перша ліга. 15 тур
«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Поділля» (Васильківці) – 1:3 (0:1).
ФК «Нараїв» – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 0:1 (0:1).
«Вікнини» (Вікно) – «Зелені леви» (Почаїв) – 3:1 (1:0).
ФК «Збараж» – ФК «Трибухівці» – 3:0 (1:0).