Результати матчів чемпіонату області з футболу

15 вересня відбулося п’ять поєдинків вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу.

Пропонуємо результати зіграних матчів.

Вища ліга. 16 тур

«Поділля» (Велика Березовиця) – ФК «Борщів» – 1:1 (1:0).

Ще два матчі туру відбудеться у середу, 18 вересня. Зустрічатимуться лідери турнірної таблиці «Агрон» (Великогаївська громада) і «Дністер» (Заліщики), а у іншому поєдинку збаразький «Галич» прийматиме бучацький «Колос».

Перша ліга. 15 тур

«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Поділля» (Васильківці) – 1:3 (0:1).

ФК «Нараїв» – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 0:1 (0:1).

«Вікнини» (Вікно) – «Зелені леви» (Почаїв) – 3:1 (1:0).

ФК «Збараж» – ФК «Трибухівці» – 3:0 (1:0).