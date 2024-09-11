Результати матчів чемпіонату області з футболу

8 вересня відбулося п’ять поєдинків Вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати зіграних матчів.
Вища ліга. 15 тур
ФК «Борщів» – «Медобори» (Зелене) – 0:1 (0:1).
«Колос» (Бучач) – «Поділля» (В. Березовиця) – 1:0 (0:0).
Ще один матч туру відбудеться у середу, 11 вересня: «Дністер» (Заліщики) – «Галич» (Збараж).
Перша ліга. 14 тур
«Поділля» (Васильківці) – ФК «Нараїв» – 3:2 (0:0).
«Зелені леви» (Почаїв) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 0:0 (0:0).
«ПрофАгро» (Кременець) – ФК «Збараж» – 0:1 (0:0).
Матч ФК «Трибухівці» – «Вікнини» (Вікно) – перенесено.