Результати матчів чемпіонату області з футболу

8 вересня відбулося п’ять поєдинків Вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати зіграних матчів.

Вища ліга. 15 тур

ФК «Борщів» – «Медобори» (Зелене) – 0:1 (0:1).

«Колос» (Бучач) – «Поділля» (В. Березовиця) – 1:0 (0:0).

Ще один матч туру відбудеться у середу, 11 вересня: «Дністер» (Заліщики) – «Галич» (Збараж).

Перша ліга. 14 тур

«Поділля» (Васильківці) – ФК «Нараїв» – 3:2 (0:0).

«Зелені леви» (Почаїв) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 0:0 (0:0).

«ПрофАгро» (Кременець) – ФК «Збараж» – 0:1 (0:0).

Матч ФК «Трибухівці» – «Вікнини» (Вікно) – перенесено.